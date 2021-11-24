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Происшествия24 ноября 2021 9:23

Пробки в Хабаровске: из-за большого количества снега на дорогах заторы достигли девяти баллов

Передвижение автомобилистов затруднено во всех районах города
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Из-за большого количества снега на дорогах пробки достигли девяти баллов

Из-за большого количества снега на дорогах пробки достигли девяти баллов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за циклона пробки в краевой столице достигли девяти баллов. Службы города не успевают убирать с дорог сугробы снега. Это значительно затрудняет передвижение автомобилистов.

Пробка образовалась по улице Калараша в сторону Краснореченской. На этой улице также длинный затор. Машины медленно продвигаются в сторону развязки. Пробка продолжается по улице 65-летия Победы.

Стоит вся улица Постышева. Там заторы в обоих направлениях.

Длинная пробка начинается на улице Лейтенанта Орлова и продолжается по Дикопольцева до Генконсульства КНДР.

По Ленинградской машины медленно продвигаются в сторону Карла Маркса. В другом направлении по этой улице тоже образовались заторы – от Серышева до развязки в районе ТЦ «Магазины радости».

Пробка по улице Дзержинского заканчивается на пересечении с Ленина. Улица Муравьева-Амурского встала вся в обоих направлениях.