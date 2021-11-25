Главу сельсовета в Хабаровском крае уволили за инвестирование в иностранный бизнес

Главу сельсовета в Хабаровском крае уволили за инвестирование в иностранные бизнес Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровском крае главу Де-Кастринского сельского поселения уволили за покупку акций иностранной фирмы. В прокуратуре заявили, что чиновник нарушил антикоррупционное законодательство.

- В нарушение требований законодательства о противодействии коррупции он владеет иностранными финансовыми инструментами, акциями зарубежных компаний, приносящими дивиденды владельцу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В итоги местные депутаты пришли к выводу, что придется исключить коллегу из своих рядов. Они отправили чиновника в отставку и освободили его от занимаемой должности.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.