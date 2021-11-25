Главу сельсовета в Хабаровском крае уволили за инвестирование в иностранный бизнес

Главу сельсовета в Хабаровском крае уволили за инвестирование в иностранные бизнес
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Хабаровском крае главу Де-Кастринского сельского поселения уволили за покупку акций иностранной фирмы. В прокуратуре заявили, что чиновник нарушил антикоррупционное законодательство.
- В нарушение требований законодательства о противодействии коррупции он владеет иностранными финансовыми инструментами, акциями зарубежных компаний, приносящими дивиденды владельцу, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В итоги местные депутаты пришли к выводу, что придется исключить коллегу из своих рядов. Они отправили чиновника в отставку и освободили его от занимаемой должности.
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