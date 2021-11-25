В ЕАО энергетики не могут проехать в обесточенное село Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Еврейская автономная область продолжает находиться во власти циклона. Снегопад осложняет движение по дорогам и приводит к отключениям электричества. Ограничена подача электричества в четырех отдаленных селах, куда пока не удается доехать специалистам: Русской поляне, Новокуровке, Улике-Национальной и Победе.

- Приступить к ремонтно-восстановительным работам там невозможно из-за снежных завалов, которые не позволяют проехать транспорту. Эти населенные пункты снабжает электроэнергией воздушная линия 35 киловольт, пересекающая реку Тунгуска. Добраться до места повреждения в настоящее время возможно только с помощью авиатранспорта, - пояснили в Дальневосточной распределительной сетевой компании.

В то же время удалось наладить подачу электроэнергии в селах Новое, Кукелево, Дежнево, Бабстово, Найфельд, Птичник.

Безопасность жителей региона в сложной ситуации обеспечивают спасатели. На опасных участках дорог оборудованы пункты обогрева. В Биробиджане для оказания помощи населению организовано дежурство мобильной группы.

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