В ЕАО энергетики не могут проехать в обесточенное село
Фото: ГУ МЧС России по ЕАО
Еврейская автономная область продолжает находиться во власти циклона. Снегопад осложняет движение по дорогам и приводит к отключениям электричества. Ограничена подача электричества в четырех отдаленных селах, куда пока не удается доехать специалистам: Русской поляне, Новокуровке, Улике-Национальной и Победе.
- Приступить к ремонтно-восстановительным работам там невозможно из-за снежных завалов, которые не позволяют проехать транспорту. Эти населенные пункты снабжает электроэнергией воздушная линия 35 киловольт, пересекающая реку Тунгуска. Добраться до места повреждения в настоящее время возможно только с помощью авиатранспорта, - пояснили в Дальневосточной распределительной сетевой компании.
В то же время удалось наладить подачу электроэнергии в селах Новое, Кукелево, Дежнево, Бабстово, Найфельд, Птичник.
Безопасность жителей региона в сложной ситуации обеспечивают спасатели. На опасных участках дорог оборудованы пункты обогрева. В Биробиджане для оказания помощи населению организовано дежурство мобильной группы.
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