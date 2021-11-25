На Колыме решили прикрыть «наливайки» в жилых домах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Магаданской области власти предложили избавиться от мелких баров, которые многие называют «наливайки». Чиновники решили прикрыть небольшие пивные и рюмочные, которые торгуют алкоголем 24/7, сообщает ГТРК «Магадан».

В силу вступил федеральный закон, который позволяет регионам запрещать продавать алкоголь в жилых домах. Минимальная площадь питейных должна быть не меньше 20 квадратных метров, однако местные власти могут сами корректировать ее, и сейчас идет обсуждение ограничения, согласно которому в многоэтажках будут закрыты все бары с площадью меньше 100 квадратов.

- Данный законопроект направлен на борьбу с так называемыми наливайками, которые стали болезненной проблемой для всего общества, у нас 48 субъектов уже установили повышенную площадь, и мы считаем, что Магаданской области тоже нужно, - сообщил Михаил Лихолобов, консультант отдела розничной торговли алкогольной продукцией правительства Магаданской области.

Законопроект сейчас находится на доработке.

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