На севере Хабаровского края продолжает дуть сильнейший ветер Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мощный циклон все еще господствует на территории Хабаровского края. Наиболее напряженная погодная обстановка фиксируется на севере региона. Там 25 ноября ожидается метель и сильный ветер, порывы которого местами будут достигать 27 метров в секунду. Температура воздуха составит днем от -9 до +1 градуса, а в темное время суток от -16 до -1 градуса.

В столице региона днем ожидается небольшой снег. Столбики термометров будут показывать около -7 градусов, ночью до -8. Скорость западного ветра составит 2-7 метров в секунду.

В центральных районах также небольшой снег, местами слабая метель. Температура воздуха днем составит от -11 до 0 градусов. Ночью - от -20 до -7. Ветер, преимущественно, северных направлений будет дуть со скоростью от 2 до 12 метров в секунду.

На юге края ожидается до -9 градусов днем и до 18 градусов ниже ноля ночью. Скорость северо-западного ветра составит 8-13 метров в секунду.

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