В Хабаровске увеличили число коек для ковид-больных Фото: Иван МАКЕЕВ

Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 578 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 187, в Ульчском районе - 80, в Комсомольске - 72, в Ванинском районе - 65, в Бикинском - 35, в Хабаровском - 31, в Верхнебуреинском -26, в Комсомольском - 21, в Вяземском - 20, в Лазо -18, в Нанайском -16. Единичные случаи заражения также встречаются на остальной территории.

- Выздоровели 519 жителей края, 53 находятся в тяжелом состоянии, 40 подключены к аппаратам ИВЛ. Семеро скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2617 коек для ковид-больных. Свободны 343.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 106 584 случаев коронавируса;

93 180 человек выздоровели;

12 386 находятся на лечении (2274 в стационаре, амбулаторно 10 112);

Скончались 1018 человек.

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