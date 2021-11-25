Мэру Хабаровска внесено представление от прокуратуры из-за плохой уборки снега
Фото: Администрация Хабаровска
Мэру Хабаровска Сергею Кравчуку прокуратура внесла представление из-за плохой уборки снега, который в большом количестве выпал в ночь на 22 ноября.
- Сложные погодные условия вскрыли неготовность дорожных и коммунальных служб к обеспечению эффективной работы по ликвидации последствий непогоды, что потребовало проведения проверок надзорным ведомством и принятия мер реагирования, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас представление находится на рассмотрении.
Всего за время проверки прокуроры объявили 14 предостережений, внесено 56 представлений об устранении нарушений законов.
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