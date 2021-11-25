Из-за капризов погоды в Хабаровске вырубят часть деревьев
Фото: Правительство Хабаровского края
В хабаровском парке «Динамо» будет вырублена часть деревьев. Растения пойдут под спил из-за распространения грибка.
- Грибок на деревьях развился из-за капризов погоды. Повлияли предыдущие две малоснежные зимы, также здесь зафиксировано переувлажнение почвы. Плюс к этому ветвистые тополя создают обширную тень для сосен и закрывают их от солнца. Все это повлияло на то, что растения заболели, - рассказал Александр Рябухин, заведующий сектором управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Хабаровска.
Он также пояснил, что предварительно специалисты осматривали деревья, некоторые из них были вылечены и поэтому не попадут под снос. Другие спасти уже не удастся. Всего спилят 66 сосен, у которых есть явные признаки заболевания. Кора у деревьев повреждена, местами отсутствует хвоя.
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