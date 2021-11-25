В Хабаровске рано утром сгорел двухэтажный частный дом: внутри никого не оказалось

За два часа пожарные полностью справились с огнем
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Хабаровске ранним утром 25 ноября произошел пожар: загорелся двухэтажный частный дом по адресу Джамбула, 59. К месту съехались несколько машин МЧС и скорая помощь.
— По прибытию наблюдалось горение всего дома на площади 70 квадратных метров. Полная ликвидация горения была осуществлена к восьми часам утра, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального главка МЧС.
В ведомстве отметили, что когда пожарные прибыли на место, они отправились с разведкой внутрь горящего здания, но никого там не обнаружили.
Специалистам предстоит разобраться в причинах возгорания.
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