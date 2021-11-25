Еще один дом в ЖК «Березки» в Хабаровске сдан раньше запланированного срока Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице в эксплуатацию сдан еще один дом в ЖК «Березки». В нем десять этажей и три подъезда. Для новых жильцов в достроенном доме 180 квартир.

- Дом возведен раньше срока. Рядом есть спортивные и детские площадки, - отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В 45 квартирах в новом доме будут жить дети-сироты. Жилье для них купило правительство края. В квартирах уже есть кухонные плиты, сантехника и двери.

Еще один дом в этом ЖК будет сдан в декабре. В 2022 году планируется сдать в эксплуатацию еще шесть многоквартирных домов.