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Недвижимость25 ноября 2021 6:00

В селе Кукан Хабаровского края заменят устаревшую электростанцию

Первый дизельгенератор уже прибыл в краевую столицу
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Первый дизельгенератор уже прибыл в краевую столицу

Первый дизельгенератор уже прибыл в краевую столицу

Фото: Правительство Хабаровского края

В селе Кукан заменят устаревшую электростанцию. Она прослужила более 50 лет и износилась на 96%.

Из краевого бюджета были выделены деньги на два дизельгенератора. Один из них уже доставили в Хабаровск.

- Мощность электростанции - 720 кВт. Полная стоимость объекта - 15 миллионов рублей. В селе Кукан уже подготовили площадку для установки ДЭС. Второй дизельгенератор будет доставлен в декабре, - рассказали в краевом министерстве ЖКХ.

Напомним, замена электростанций производится по поручению главы региона Михаила Дегтярева.