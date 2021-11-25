В селе Кукан Хабаровского края заменят устаревшую электростанцию

Первый дизельгенератор уже прибыл в краевую столицу Фото: Правительство Хабаровского края

В селе Кукан заменят устаревшую электростанцию. Она прослужила более 50 лет и износилась на 96%.

Из краевого бюджета были выделены деньги на два дизельгенератора. Один из них уже доставили в Хабаровск.

- Мощность электростанции - 720 кВт. Полная стоимость объекта - 15 миллионов рублей. В селе Кукан уже подготовили площадку для установки ДЭС. Второй дизельгенератор будет доставлен в декабре, - рассказали в краевом министерстве ЖКХ.

Напомним, замена электростанций производится по поручению главы региона Михаила Дегтярева.