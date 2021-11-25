Сбил и уехал: работница «РЖД» попала под колеса грузовика во время уборки снега

Ж/д переезд на проспекте в Хабаровске. Фото: Госавтоинспекция Хабаровска

В Хабаровске, 24 ноября в третьем часу ночи неустановленный водитель сбил женщину, которая расчищала пути на железнодорожном переезде проспекта 60-летия Октября. ДТП произошло рядом с домом №1а/2 на улице Машинистов. По предварительной информации пострадавшей 43 года и она работает в «РЖД».

Факт аварии подтвердили в ГИБДД.

- ДТП с наездом на пешехода произошло в Железнодорожном районе на переезде. Неустановленный водитель сбил женщину, которая во время расчистки путей от снега находилась в световозвращающем жилете. Никаких опознавательных знаков выставлено не было. Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавшая доставлена в больницу. Травма оказалась не тяжелой, поэтому женщине было назначено амбулаторное лечение, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе Госавтоинспекции Хабаровска.

В настоящее время нарушителя разыскивают правоохранители. По предварительным данным виновник аварии мог водить грузовик.

Напомним, в тот же день, 24 ноября в Хабаровске водитель пассажирского автобуса сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Авария случилась на улице Ким Ю Чена на регулируемом перекрестке.

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