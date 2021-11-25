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Политика25 ноября 2021 6:30

Губернаторы Хабаровского края и Камчатки подпишут соглашение о сотрудничестве

Главы регионов планируют сотрудничать в сферах здравоохранения, экологии и туризма
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Главы регионов планируют сотрудничать в сферах здравоохранения, экологии и туризма

Главы регионов планируют сотрудничать в сферах здравоохранения, экологии и туризма

Фото: Правительство Хабаровского края

Губернаторы Хабаровского края и Камчатки планируют развивать сотрудничество. Михаил Дегтярев и Владимир Солодов намерены подписать соглашение.

У глав регионов есть планы, касающиеся совместных научных программ для студентов. Абитуриенты Камчатки желают обучаться в ДВГМУ, потому что диплом этого учебного заведения высоко ценится в профессиональных кругах.

Также губернаторы обсудили возможность предоставления лечения в Хабаровске жителям полуострова. Кроме этого, обсуждались сферы экологии и туризма.

- Наши регионы отлично дополняют друг друга. Реализовать идеи, касающиеся туризма, поможет международный аэропорт Хабаровска. В марте 2023 года он станет одним из международных хабов, - отметил глава региона Михаил Дегтярев.