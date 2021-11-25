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Общество25 ноября 2021 7:00

Из Хабаровского края в страны АТР отправлено более 62 тонн красной икры

Всего за год экспортировано 1400 тонн деликатеса
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Всего за год экспортировано 1400 тонн деликатеса Фото: Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю

Всего за год экспортировано 1400 тонн деликатеса Фото: Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю

Из Хабаровского края в Японию и Китай в ноябре отправилось более 62 тонн красной икры. Она была произведена во время путины этого года в Охотском и Николаевском районах.

- Была проведена ветеринарно-санитарная экспертиза, а также лабораторные исследования. Икра соответствует всем требованиям, - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области.

Деликатесный груз был дезинфицирован. Всего в этом году в страны АТР отправлено более 1700 тонн красной икры. Из них в Японию - более 1400 тонн.