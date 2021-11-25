В Хабаровском крае появились аппараты «искусственной почки»

В Хабаровский край завезли аппараты «искусственной почки» Фото: Правительство Хабаровского края

Аппараты «искусственной почки» появились в Хабаровском крае. Они доставлены в ККБ №1 имени профессора С. И. Сергеева.

Для пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, в регионе появилось семь аппаратов для экстракорпорального очищения крови. В декабре этого года в край поступят еще два таких устройства. Новая техника закуплена по инициативе главы региона Михаила Дегтярева. Аппараты введут в эксплуатацию к 20 декабря.

- Люди с хронической почечной недостаточностью подвержены дополнительному риску при заболевании COVID-19. Сейчас на лечении находятся десять таких пациентов. Новые аппараты просто необходимы, - отметил Андрей Субботин, главврач краевой клинической больницы №1.