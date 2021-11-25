В Хабаровске зальют самый большой на Дальнем Востоке ледовый каток Фото: Правительство Хабаровского края

В краевой столице зальют самый большой каток на Дальнем Востоке. В городе уже готовятся к Новому году. Лед на набережной начнут заливать после 25 ноября.

- Для малышей тоже будет каток на стадионе имени Ленина. Также в городе появятся зоны для хоккея и керлинга. Кроме этого, будет организован прокат коньков. В спорткомплексе будет специальное резиновое покрытие, чтобы можно было перемещаться в коньках, - рассказал глава региона Михаил Дегтярев.

Площадь ледового катка на набережной составит шесть тысяч квадратных метров.