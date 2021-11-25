Банк «Открытие» снизил ставку по дальневосточной ипотеке до 0,1%

Согласно условиям программы «Дальневосточная ипотека» льготный кредит доступен на покупку жилья в новостройке или уже готовой квартиры у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа, а также на приобретение квартиры на вторичном рынке в сельских поселениях ДФО. Максимальный размер кредита составляет шесть миллионов рублей, первоначальный взнос - от 15%, срок кредитования - до 20 лет. Стать заемщиком по программе могут семьи, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, либо граждане не старше 35 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка в возрасте до 18 лет.

- Мы рады предложить своим клиентам еще более выгодные условия по популярному ипотечному продукту, - говорит Кирилл Грибов, управляющий РОО Приморский банка «Открытие». - Благодаря нашим новым ставкам, скорости рассмотрения заявки и заключения сделки еще больше семей смогут осуществить мечту о новом жилье.

Также напоминаем, что клиенты банка «Открытие» могут оформить кредит в рамках программы «Ипотека с господдержкой» по ставке от 5,7% годовых, а клиенты, у которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2023 года родился ребенок, могут воспользоваться программой «Семейная ипотека» и получить кредит по ставке от 4,75% годовых. В рамках программы можно приобрести квартиру в новостройке у застройщика или на вторичном рынке жилья в сельских поселениях Дальневосточного федерального округа. Рефинансировать имеющуюся ипотеку можно по базовой ставке - от 8,3% годовых.

С полными условиями и ставками по льготным программам можно ознакомиться на сайте банка.