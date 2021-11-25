Пробки в Хабаровске достигли десяти баллов

Дорожная ситуация значительно ухудшилась из-за большого количества снега на дорогах
Фото: Правительство Хабаровского края
25 ноября после очередного выпавшего снега пробки в краевой столице по информации сервиса «Яндекс.Пробки» достигли десяти баллов. Хабаровчане всю неделю проводят вечера в машинах.
В четверг на улице Кубяка образовались пробки в обоих направлениях. На Лейтенанта Орлова такая же ситуация.
По улице Шеронова машины медленно продвигаются в сторону Ленина. По Слободской пробка образовалась от Лагерного переулка до Ленина. Улица Пушкина стоит от Уссурийского бульвара до Центра восстановительной медицины.
Затор сформировался также на улице Постышева в сторону Гамарника.
Пробка по улице Дикопольцева начинается в районе Генконсульства КНДР и заканчивается на пересечении с Ким Ю Чена.
Длинная пробка образовалась и по улице Ленинградской: от библиотеки имени Н. Д. Наволочкина также до перекрестка с Ким Ю Чена.
Улица Некрасова стоит в сторону Воронежской.
Также машины медленно продвигаются по улице Шелеста. Пробка продолжается на Большой.