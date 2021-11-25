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Политика25 ноября 2021 8:49

Сотрудничество Хабаровска и Республики Корея обсудили в мэрии

Сергей Кравчук встретился с Ко Мун Хи
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Сергей Кравчук встретился с Ко Мун Хи

Сергей Кравчук встретился с Ко Мун Хи

Фото: Правительство Хабаровского края

Республика Корея начнет сотрудничать с Хабаровском. В городской администрации прошли переговоры, в которых приняли участие глава города Сергей Кравчук и и. о. генерального консула Республики Корея во Владивостоке Ко Мун Хи.

- С Кореей мы давно налаживаем связи. Так, например, хабаровские дети с заболеваниями сердца имеют возможность получить бесплатную медпомощь в клинике «Сэчжон» в городе Пучон, - отметил Сергей Кравчук.

Кроме этого, Хабаровск и города Кореи сотрудничают в сфере культуры, спорта, детских обменов и экономики.

- В будущем планируется развивать экономику наших городов. Предпринимателей Республики Корея приглашаем участвовать в наших выставках, ярмарках и в других мероприятиях, демонстрирующих потенциал нашего региона, - добавил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.