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Общество25 ноября 2021 20:00

Снежный накат ожидается на дорогах Хабаровска 26 ноября

На территории края сохраняется неустойчивая погода
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Снежный накат ожидается на дорогах Хабаровска 26 ноября

Снежный накат ожидается на дорогах Хабаровска 26 ноября

Фото: Олеся Приходько

В Хабаровске 26 ноября будет по-прежнему снежная погода. Это стоит учитывать водителям, так как на дорогах ожидается снежный накат. Днем в столице региона температура воздуха составит около -5 градусов. Ночью ожидается от -13 до -11. Скорость западного ветра составит 6-11 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края днем будет от -6 до -1 градуса. Ночью от -16 до -11. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В центральных районах ожидается до трех градусов тепла днем и до -21 градуса ночью. Скорость ветра составит от 3 до 14 метров в секунду с порывами до 20 метров.

В северных районах ночью пройдет небольшой снег, ожидается слабая метель. Столбики термометров покажут от -25 до -6 градусов. Днем без существенных осадков и от -9 до +1 градуса. Ветер северо - западный будет дуть со скоростью 7-14 метров в секунду.

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WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

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