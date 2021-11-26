В Хабаровском крае осталось 300 свободных коек для ковид-больных

В Хабаровском крае ковид выявлен еще у 585 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 585 человек

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 199, в Комсомольске - 97, в Солнечном и Николаевском районах - 86, в Совгаванском - 28, в Верхнебуреинском - 25, в Вяземском -17, в Ванинском - 16, в Лазо - 12, в Нанайском - 10. Единичные случаи заражения также встречаются на остальной территории.

- Выздоровели 499 жителей края, 53 находятся в тяжелом состоянии, 42 подключены к аппаратам ИВЛ. Трое скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2617 коек для ковид-больных. Свободны 330.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 107 169 случаев коронавируса;

93 679 человек выздоровели;

12 469 находятся на лечении (2287 в стационаре, амбулаторно 10 182);

Скончался 1021 человек.

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