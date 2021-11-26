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Происшествия26 ноября 2021 0:42

После гибели 52 человек на шахте власти Хабаровского края обратились к руководству Кемеровской области

В шахте произошел взрыв метана
Евгений СТОЯНОВ
Евгений СТОЯНОВ
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Сейчас в Кемеровской области объявлен траур. Фото: Администрация правительства Кузбасса

Сейчас в Кемеровской области объявлен траур. Фото: Администрация правительства Кузбасса

После трагедии на шахте «Листвяжной» в Кузбассе, где погибли 52 человека, власти Хабаровского края обратились к руководству Кемеровской области.

Напомним, ЧП случилось 25 ноября. По предварительным данным, в шахте произошел взрыв метана, который травмировал горняков. Среди погибших 46 шахтеров и шестеро спасателей. Всего в результате ЧП погибли 52 человека.

- Выражаю искренние соболезнования семьям и друзьям погибших на шахте «Листвяжная». Хабаровский край скорбит вместе со всем шахтерским Кузбассом. Мы готовы оказать Кемеровской области всю поддержку, которая понадобится в этой ситуации, - написал в своем Telegram-канале Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Силовики задержали директора шахты, его первого зама и начальника злополучного участка, где произошла трагедия.

В связи с трагедией 26, 27 и 28 ноября в Кемеровской области объявлен траур.