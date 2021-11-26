Экс-начальник учреждения ФСИН в Хабаровском крае собирал деньги с подчиненных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае под суд отправится бывший начальник Управления строительства №101 при ФСИН России. Его обвиняют в поборах со своих подчиненных, сообщили в ГСУСК региона.

— По версии следствия, мужчина в период с 2019 по 2021 год назначил 10 сотрудникам учреждения премии, часть суммы которых потребовал передать ему. В результате им присвоены денежные средства в размере 378 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отметим, что сам экс-тюремщик вину не признает. Однако в ведомстве сотрудники на допросах активно делились информацией и рассказывали о том, когда и сколько платили боссу. Собранных улик хватило для утверждения обвинительного заключения прокурором.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения его по существу.

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