Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 ноября 2021 0:56

Экс-начальник учреждения ФСИН в Хабаровском крае собирал деньги с подчиненных

Бывший тюремщик получил от сотрудников ведомства почти 400 тысяч рублей
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Экс-начальник учреждения ФСИН в Хабаровском крае собирал деньги с подчиненных

Экс-начальник учреждения ФСИН в Хабаровском крае собирал деньги с подчиненных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае под суд отправится бывший начальник Управления строительства №101 при ФСИН России. Его обвиняют в поборах со своих подчиненных, сообщили в ГСУСК региона.

— По версии следствия, мужчина в период с 2019 по 2021 год назначил 10 сотрудникам учреждения премии, часть суммы которых потребовал передать ему. В результате им присвоены денежные средства в размере 378 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отметим, что сам экс-тюремщик вину не признает. Однако в ведомстве сотрудники на допросах активно делились информацией и рассказывали о том, когда и сколько платили боссу. Собранных улик хватило для утверждения обвинительного заключения прокурором.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения его по существу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.