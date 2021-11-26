Онлайн-конференция «Семья и интернет: территория безопасности» пройдет на Дальнем Востоке

Участники мероприятия узнают, как защитить детей в цифровой среде и создать для них безопасную территорию для гармоничного развития и общения в виртуальной среде.

Участие в мероприятии бесплатное, зарегистрироваться можно здесь. Онлайн-трансляция пройдет на YouTube, начало в 19.00 (по Владивостоку).

В рамках мероприятия выступят психологи, педагоги и эксперты по информационным технологиям:

1. Ярослава Рындина, психотерапевт, основатель центра психологической помощи «Ярко». Она раскроет участникам основные признаки зависимости школьников от компьютерных игр, социальных сетей и контактов со злоумышленниками, а также сориентирует в возможностях современной психотерапии в профилактике подобных зависимостей.

2. Юлия Нечаева, директор департамента продуктов, тарифов и продвижения МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком», расскажет о сервисах для защиты детей от нежелательного контента.

2. Мария Лагунова, координатор Приморской региональной общественной организации информационной защиты «Медиабратство “Киберволонтеры”», представит классификацию интернет-угроз и отметит технические методы информационной защиты несовершеннолетних.

4. Сергей Нападий, педагог, руководитель центра образовательных технологий «Дела», поведает о возможностях полезного применения сетевых ресурсов и игр в образовательном процессе и поделится с родителями советами о том, как уберечь детей от «нежелательного» контента и кибербуллинга.

В каждом блоке конференции участники смогут задать вопросы экспертам.

- Мы все видим, что детям очень интересно в смартфонах, но что же делать мне, переживающему папе? Как объяснить этим неопытным ребятам, да и себе неопытному, что это за новый мир на экране и как в нём не застрять. Спикеры конференции подсветят тему влияния интернета с неожиданных для вас ракурсов, — рассказал Сергей Нападий, педагог, руководитель центра образовательных технологий «Дела».

- Сегодня дети очень рано получают доступ к цифровым технологиям, и мы понимаем, что необходимо создавать дружественное для детей интернет-пространство, основанное на безопасных технологиях и цифровых решениях. «Ростелеком» предлагает различные сервисы, которые помогут родителям создать защищенную цифровую среду. Вместе с этим не менее значимым является и открытый диалог с подрастающим поколением о том, как вести себя в интернете, — об этом и поговорим на онлайн-конференции «Семья и интернет: территория безопасности». Присоединяйтесь, — отметила Любовь Алексеева, директор по внешним коммуникация МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Подробную информацию о мероприятии можно получить у координатора проекта по телефону: +7 999 616 86 43.