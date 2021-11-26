КАМАЗ, Nissan и автобус столкнулись в Хабаровске возле заправки Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске произошло очередное крупное ДТП. На этот раз на скользкой дороге не смогли разъехаться КАМАЗ, Nissan и автобус Simaz. Большегруз не пропусти иномарку, когда поворачивал на заправку и в итоге легковушку закрутило, и они дважды въехала в другие авто.

— Водитель Nissan, применив экстренное торможение для предотвращения столкновения с КАМАЗом не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом, после чего продолжил бесконтрольное движение и врезался в КАМАЗ, — сообщили в ГИБДД Хабаровска.

Водитель легкового авто получил различные травмы и был госпитализирован. Пассажир его машины, который ехал на заднем сидении, отделался легкими ушибами.

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