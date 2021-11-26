Москвичи полюбили амурскую уху по рецепту хабаровчан
Фото: Правительство Хабаровского края
Жители и гости Москвы, которым довелось прокатиться на «Дальневосточном экспрессе» в столичном метро, высоко оценили рецепт амурской ухи. Традиционный способ приготовления этого блюда из Хабаровского края они узнали из видео, которое транслируется в поезде, сообщили в правительстве региона.
В вагоне-ресторане любой желающий, отсканировав QR-коды, может прочитать подробные рецепты 12 аутентичных блюд Дальнего Востока.
- Большой интерес у жителей и гостей столицы вызвали ролики о туризме - более 40 различных видео. Пассажиры метро, воспользовавшись QR-кодами, с удовольствием «исследовали» красоты Хабаровского края, Камчатки, Сахалина, Приморья, Якутии и других дальневосточных регионов, - рассказали в пресс-службе правительства.
Напомним, что стать пассажиром необычного поезда можно в течение полугода. За это время все, кто прокатятся на нем, узнают много интересных фактов о Дальнем Востоке и познакомятся с кухней регионов.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;