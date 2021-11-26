Москвичи полюбили амурскую уху по рецепту хабаровчан Фото: Правительство Хабаровского края

Жители и гости Москвы, которым довелось прокатиться на «Дальневосточном экспрессе» в столичном метро, высоко оценили рецепт амурской ухи. Традиционный способ приготовления этого блюда из Хабаровского края они узнали из видео, которое транслируется в поезде, сообщили в правительстве региона.

В вагоне-ресторане любой желающий, отсканировав QR-коды, может прочитать подробные рецепты 12 аутентичных блюд Дальнего Востока.

- Большой интерес у жителей и гостей столицы вызвали ролики о туризме - более 40 различных видео. Пассажиры метро, воспользовавшись QR-кодами, с удовольствием «исследовали» красоты Хабаровского края, Камчатки, Сахалина, Приморья, Якутии и других дальневосточных регионов, - рассказали в пресс-службе правительства.

Напомним, что стать пассажиром необычного поезда можно в течение полугода. За это время все, кто прокатятся на нем, узнают много интересных фактов о Дальнем Востоке и познакомятся с кухней регионов.

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