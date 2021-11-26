За браконьерство вынесен приговор рыбаку из Хабаровского края
Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае вынесен приговор местному жителю за незаконную ловлю рыбы. У мужчины из Нанайского района полицейские нашли одного осетра и двух калуг, сообщили в ГУ МВД региона.
- Установлено, что 29-летний житель села Найхин сетями выловил рыбу. Сотрудники полиции выпустили ее назад в естественную среду обитания, - отметили в ведомстве.
В итоге мужчину обвинили в незаконной ловле краснокнижной рыбы. Ему предстоит провести 150 часов на обязательных работах.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;