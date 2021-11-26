Две компании перевозили контрабанду через хабаровскую таможню Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская компания не заплатила таможенные платежи при экспорте лесоматериалов в Китай. Размер пошлины, которую должна была заплатить организация за перевозку хвойных пород, составил 82,4 миллиона рублей.

- Возбуждено четыре уголовных дела по четвертой части статьи 194 УК РФ – «Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере». В преступлении участвовала организованная преступная группа. Им грозит лишение свободы сроком до 12 лет, а также штраф до миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Также сообщается, что при экспорте лесоматериалов в Поднебесную две хабаровские компании предъявляли поддельные документы, в которых стоимость древесины была занижена.

Таким образом, представители ОПГ перевезли контрабанду – 708 тысяч кубометров лесоматериалов общей стоимостью 3,2 миллиарда рублей.