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Общество26 ноября 2021 6:28

В Хабаровске пешеходные дорожки расчищают роторные снегоуборщики

Спецтехника закуплена администрацией краевой столицы
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровске пешеходные дорожки расчищают роторные снегоуборщики

В Хабаровске пешеходные дорожки расчищают роторные снегоуборщики

Фото: Администрация Хабаровска

Четыре роторных снегоуборщика закупили в краевую столицу. С помощью них получится убрать больше снега за минимальное время.

- Две машины передали в МУП «Южное», по одной машине доставили в МУП «Восток» и МБУ «Север», - рассказали в мэрии Хабаровска.

Спецтехника произведена во Франции. Заваленные снегом пешеходные дорожки получится расчистить достаточно быстро. Так, на снегоуборку тропинок сквера «Узы дружбы» было потрачено всего 20 минут.