В Хабаровске пешеходные дорожки расчищают роторные снегоуборщики Фото: Администрация Хабаровска

Четыре роторных снегоуборщика закупили в краевую столицу. С помощью них получится убрать больше снега за минимальное время.

- Две машины передали в МУП «Южное», по одной машине доставили в МУП «Восток» и МБУ «Север», - рассказали в мэрии Хабаровска.

Спецтехника произведена во Франции. Заваленные снегом пешеходные дорожки получится расчистить достаточно быстро. Так, на снегоуборку тропинок сквера «Узы дружбы» было потрачено всего 20 минут.