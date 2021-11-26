Еще один мобильный пункт вакцинации появился в Комсомольске-на-Амуре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Комсомольске-на-Амуре появился еще один мобильный пункт вакцинации. Он расположен в Центральной библиотеке имени Н. Островского по адресу улица Сидоренко, 1/2.

- Прививочный пункт работает с 10:00 до 18:00 со вторника по субботу. В понедельник и воскресенье вакцинироваться не получится: пункт не работает, - сообщает зампред правительства края по соцвопросам Евгений Никонов в своем телеграм-канале «Здравый смысл 27».

Библиотека также работает по такому графику.