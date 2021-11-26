Три миллиона вложит инвестор в создание производственно-логистического комплекса в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в создание производственно-логистического комплекса инвестор вложит три миллиарда рублей.

Комплекс на площадке ТОР «Ракитное» станет якорным проектом будущего «сухого порта». Проект представили в министерстве инвестиционного развития края.

- На площадке построят складской комплекс. Его площадь составит 65 тысяч квадратных метров. На реализацию проекта затратят 2,795 миллиардов рублей, - рассказал Денис Грось, управляющий партнер ГК «Да!Девелопмент».

Он также отметил, что сфера торговли переходит в онлайн-зону. Люди привыкли заказывать товары в интернете и получать заказы в пунктах выдачи.

Реализовать проект планируется к 2025 году.