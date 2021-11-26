Программа лояльности Россельхозбанка способна поднять продажи фермерских продуктов в несколько раз

На сегодняшний день к программе лояльности «Россельхозбанка» «Урожай» подключено более 1,2 миллиона человек, и при каждой оплате банковской картой они получают баллы, которые затем можно потратить на приобретение различных продуктов и услуг. Сейчас у клиентов РСХБ накоплено в общей сложности около одного миллиарда баллов, при оплате товаров у партнеров программы расчет идет в соотношении 1 балл - 1 рубль.

В начале 2022 года баллы «Урожай» будут доступны для оплаты заказов внутри маркетплейса «Свое Родное», на котором свою продукцию предлагают более шести тысяч фермеров со всей России. В данный момент в программе «Урожай» доступно приобретение подарочных сертификатов на оплату товаров на платформе «Свое Родное». Сертификаты пользуются значительной популярностью у клиентов банка, на их оплату тратится каждый 15 балл программы лояльности РСХБ.

- Расширение действия программы «Урожай» способно кратно увеличить аудиторию, которая будет регулярно приобретать фермерские продукты. Наши клиенты расходуют примерно три процента от общего количества накопленных баллов в месяц и ежемесячно получают начисления в размере около шести процентов от общего количества накопленных баллов. Расширение действия программы лояльности на сервисы нашей экосистемы - логичный шаг, который позволит сделать более популярными и доступными фермерские товары. Потенциально база клиентов экосистемы увеличится в несколько раз, а оборот маркетплейса способен вырасти на десятки и даже сотни процентов, - отметил Андрей Кондратьев, начальник управления развития карточных продуктов «Россельхозбанка».