В Хабаровском крае за махинации при ремонте дороги осудят шесть человек

В Хабаровске за махинации при ремонте дороги осудят шесть человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске шесть человек обвиняются в мошенничестве и коррупции. Нарушения выявлены при выполнении работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- На учредителя и гендиректора компании «Дальстрой ДВ» возбуждено уголовное дело по четвертой части 159 УК РФ - «Мошенничество», а также четвертой части статьи 291 УК РФ - «Дача взятки». Также в мошенничестве обвиняются два знакомых директора. Кроме этого, на трех сотрудников КГКУ «Хабаровскуправтодор» заведены уголовные дела по пятой части статьи 290 УК РФ - «Получение взятки», - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ.

Сообщается, что в 2019 году «Хабаровскуправтодор» и «Дальстрой ДВ» заключили контракт, по которому выполнялся ремонт на дороге в Бикинском районе. Дорогу должны были покрыть щебеночно-песчаной смесью особой категории.

Однако гендиректор «Дальстрой ДВ» договорился со знакомыми нарушить обязательства, прописанные в контракте. Один из его приятелей использовал абсолютно другую щебеночно-песчаную смесь. Второй знакомый гендиректора подготовил поддельные документы, по которым ремонт дороги является качественным. Таким образом, причинен ущерб минтрансу края на сумму 15 миллионов рублей.

Сотрудники «Хабаровскуправтодора» получили взятку за прием некачественных работ - 480 тысяч рублей.

Сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю занимались сбором доказательств по делу. В ближайшее время оно будет направлено в суд.