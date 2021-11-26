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Происшествия26 ноября 2021 8:10

Режим повышенной готовности введут в Хабаровске из-за очередного циклона

В первую очередь планируется задействовать все силы и средства для уборки снега
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Режим повышенной готовности введут в Хабаровске из-за очередного циклона

Режим повышенной готовности введут в Хабаровске из-за очередного циклона

Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице введут режим повышенной готовности из-за очередного надвигающегося циклона. Синоптики прогнозируют выпадение снега и усиление ветра.

- Режим повышенной готовности будет введен для городского звена РСЧС 30 ноября в 9 утра, - сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Все возможные силы и средства будут задействованы для выполнения снегоуборочных работ.

26 ноября снег с городских пространств убирают 63 спецмашины и 48 рабочих.