Режим повышенной готовности введут в Хабаровске из-за очередного циклона Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице введут режим повышенной готовности из-за очередного надвигающегося циклона. Синоптики прогнозируют выпадение снега и усиление ветра.

- Режим повышенной готовности будет введен для городского звена РСЧС 30 ноября в 9 утра, - сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Все возможные силы и средства будут задействованы для выполнения снегоуборочных работ.

26 ноября снег с городских пространств убирают 63 спецмашины и 48 рабочих.