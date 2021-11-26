Пробки в Хабаровске: хабаровчане проводят вечер пятницы в десятибалльных заторах

Хабаровчане проводят вечер пятницы в десятибалльных заторах Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице снова десятибалльные пробки. Уставшие после трудовой недели хабаровчане часами добираются домой.

Несколько улиц города стоят полностью, в обоих направлениях. Терпения придется набраться хабаровчанам, чей маршрут домой проложен через улицы Шеронова, Лейтенанта Орлова, Дзержинского, Ленинградскую, Карла Маркса, а также проспект 60-летия Октября и Уссурийский бульвар.

Пробка на улице Ленина начинается от поворота с Ленинградской и заканчивается на пересечении с Калинина.

Столпотворения машин на Пионерской образовались в двух направлениях: в сторону Запарина и от Трубного переулка до Павла Морозова.

Длинная пробка на Комсомольской улице начинается от Серышева и заканчивается на перекрестке с Муравьева-Амурского.