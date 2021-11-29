Из-за погоды были задержаны рейсы из Хабаровска Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

Капризы природы продолжают причинять неудобства жителям Хабаровского края. Из-за очередного циклона, который сопровождается обильным снегопадом, были задержаны авиарейсы из столицы региона.

- По метеоусловиям аэропортов назначения задержаны рейсы «Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск» и «Хабаровск - Богородское», - сообщили в пресс-службе хабаровского аэропорта.

Напомним, что снежный циклон накрыл регион в понедельник утром, 29 ноября. Он пришел на смену предыдущему и усугубил ситуацию на дорогах, сковав Хабаровск 10-балльными пробками.

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Узнать актуальную информацию о дате и времени вылета самолетов можно по телефону: 8 (4212) 26-20-06.

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