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Общество29 ноября 2021 0:43

Из-за погоды были задержаны рейсы из Хабаровска

Отложены вылеты в Охотск и Богородское
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Из-за погоды были задержаны рейсы из Хабаровска

Из-за погоды были задержаны рейсы из Хабаровска

Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

Капризы природы продолжают причинять неудобства жителям Хабаровского края. Из-за очередного циклона, который сопровождается обильным снегопадом, были задержаны авиарейсы из столицы региона.

- По метеоусловиям аэропортов назначения задержаны рейсы «Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск» и «Хабаровск - Богородское», - сообщили в пресс-службе хабаровского аэропорта.

Напомним, что снежный циклон накрыл регион в понедельник утром, 29 ноября. Он пришел на смену предыдущему и усугубил ситуацию на дорогах, сковав Хабаровск 10-балльными пробками.

ВАЖНО!

Узнать актуальную информацию о дате и времени вылета самолетов можно по телефону: 8 (4212) 26-20-06.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

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