Из-за погоды были задержаны рейсы из Хабаровска
Фото: Ольга ЗАМЯТИНА
Капризы природы продолжают причинять неудобства жителям Хабаровского края. Из-за очередного циклона, который сопровождается обильным снегопадом, были задержаны авиарейсы из столицы региона.
- По метеоусловиям аэропортов назначения задержаны рейсы «Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск» и «Хабаровск - Богородское», - сообщили в пресс-службе хабаровского аэропорта.
Напомним, что снежный циклон накрыл регион в понедельник утром, 29 ноября. Он пришел на смену предыдущему и усугубил ситуацию на дорогах, сковав Хабаровск 10-балльными пробками.
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Узнать актуальную информацию о дате и времени вылета самолетов можно по телефону: 8 (4212) 26-20-06.
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