Многодетные семьи чествовали в Хабаровске

В администрации прошла торжественная церемония в честь празднования Дня матери Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошла торжественная церемония, посвященная Дню матери. Мэр города Сергей Кравчук поздравил хранительниц домашнего очага.

Родители, которые воспитывают шесть или семь детей, получили благодарственные письма, а также сладости и денежные сертификаты. Сертификат на 500 тысяч рублей получила мама тройняшек Татьяна Бершадская.

- Администрация Хабаровска ежегодно направляет 40 миллионов на помощь семьям. Так, за прошедшие три года, 35 семьям, где рождены двойни, выплачено 100 тысяч. Тем семьям, где рождались тройняшки, выделено 500 тысяч. За три года таких семей было семь, - рассказали в мэрии.

Сейчас в Хабаровске более 70 тысяч семей, в которых воспитываются свыше 14 тысяч детей.