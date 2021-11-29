В Хабаровске прошел конкурс «Мисс достояние нации»

В краевой столице прошел конкурс красоты «Мисс достояние нации». Фото: Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по ДФО

В краевой столице прошел конкурс красоты «Мисс достояние нации». 27 ноября за диадему поборолись восемь участниц, которые представляли разные народы.

- Участницами конкурса стали девушки разных национальностей. Они представили украинскую, армянскую, бурятскую, киргизскую, еврейскую, якутскую, русскую и молдавскую культуры, - сообщает пресс-служба постоянного представительства Республики Саха (Якутия) по ДФО.

Девушки рассказали зрителям и жюри о своих традициях и обычаях. Кроме этого, конкурсантки посоревновались в интеллектуальном конкурсе. Они ответили на вопросы о различных национальностях.

Также красавицам предстояло проявить себя в кулинарном и творческом конкурсах. Каждая из них побывала и в роли журналиста-репортера.

По итогам конкурсов титул «Мисс достояние нации» получила студентка ХГИК Офелия Товмасян, которая представляла Армению.