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Здоровье29 ноября 2021 6:57

Спасатели доставили в Хабаровск пять пациентов из разных населенных пунктов

В минувшие выходные авиаторы МЧС провели три санитарных рейса
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Спасатели доставили в Хабаровск пять пациентов из разных населенных пунктов

Спасатели доставили в Хабаровск пять пациентов из разных населенных пунктов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На минувших выходных спасатели-авиаторы выполнили три санитарных рейса. Их помощь потребовалась больным, которых нужно было транспортировать из различных населенных пунктов в Хабаровск.

- 27 ноября спасатели помогли трем людям: двум взрослым и ребенку. В краевую столицу их перевезли из Троицкого и Ванино. 28 ноября взрослого и подростка доставили в Хабаровск из Комсомольска-на-Амуре, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Больных перевозили в сопровождении медицинских работников. В краевой столице их встречали бригады скорой помощи, которые доставляли пациентов в больницы.

Все три санитарных рейса были проведены за девять часов. Состояние больных за это время не ухудшилось.