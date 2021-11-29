Спасатели доставили в Хабаровск пять пациентов из разных населенных пунктов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На минувших выходных спасатели-авиаторы выполнили три санитарных рейса. Их помощь потребовалась больным, которых нужно было транспортировать из различных населенных пунктов в Хабаровск.

- 27 ноября спасатели помогли трем людям: двум взрослым и ребенку. В краевую столицу их перевезли из Троицкого и Ванино. 28 ноября взрослого и подростка доставили в Хабаровск из Комсомольска-на-Амуре, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Больных перевозили в сопровождении медицинских работников. В краевой столице их встречали бригады скорой помощи, которые доставляли пациентов в больницы.

Все три санитарных рейса были проведены за девять часов. Состояние больных за это время не ухудшилось.