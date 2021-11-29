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Звезды29 ноября 2021 8:00

В Хабаровске состоится бенефис актрисы Татьяны Маслаковой

В музтеатре покажут спектакль «Шерше ля фам!», в котором актриса сыграет главную роль
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровске состоится бенефис актрисы Татьяны Маслаковой. Фото: Хабаровский музыкальный театр

В Хабаровске состоится бенефис актрисы Татьяны Маслаковой. Фото: Хабаровский музыкальный театр

Хабаровский музтеатр представит премьеру музыкального детектива «Шерше ля фам!» Спектакль покажут 3, 4 и 11 декабря.

- Первый показ посвящен бенефису известной актрисы Татьяны Маслаковой. Хабаровчане любят ее. Она - народная артистка России и лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», - рассказали в пресс-службе музтеатра.

В декабре Татьяна Маслакова отметит свой юбилей. В спектакле «Шерше ля фам!» она играет главную роль.

Напомним, с 1 ноября при посещении театра необходимо предъявлять QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 или перенесенную болезнь менее полугода назад. С кодом необходимо показать паспорт.