Хабаровчане все чаще попадают в лапы телефонных мошенников. Фото: Банк России

Жители Хабаровска стал чаще попадаться на удочки телефонных мошенников и прощаться с деньгами со своих банковских карт. Число такого рода мошенничеств в Хабаровске выросло на 11% по сравнению с девятью месяцами прошлого года.

- Это на 1% выше, чем в среднем по краю. Раскрываемость таких преступлений составляет 21,3% при общекраевом показателе - 21,9%, - рассказали в городской администрации.

ВАЖНО!

Как не попасть в лапы мошенников:

- не сообщайте никому данные своей банковской карты, пароли и коды из SMS;

- не выполняйте действия с банковской картой по просьбе третьих лиц;

- не устанавливайте программы и не получайте кредиты по просьбе третьих лиц, действующих от имени банка;

- берегите себя, свои деньги и свою личную информацию.

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