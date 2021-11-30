В Хабаровском крае местный житель открыл стрельбу в своем доме
Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
В небольшом поселке Санболи полицейские задержали мужчину, который перепугал соседей, открыв стрельбу у себя дома. Как оказалось, боеприпасы пролежали у него дома не один год, прежде чем он решил ими воспользоваться.
Вызвала полицию женщина, которая услышала выстрелы. Она сообщила полицейским: палят в соседнем доме.
- На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Они задержали 34-летнего местного жителя. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе обыска по месту жительства обвиняемого сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли охотничий карабин и семь патронов к нему. Установлено, что в 2015 году боеприпасы для стрельбы мужчине отдал его знакомый. Все это время обвиняемый ими не пользовался, - рассказали в пресс-службе краевого главка полиции.
Осмотрели полицейские и остальную территорию. На ней они нашли пакет с марихуаной весом 154 грамма. Поэтому теперь мужчине предстоит отправиться под суд сразу по двум статьям: незаконное хранение оружия и наркотиков.
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;