В Хабаровском крае местный житель открыл стрельбу в своем доме Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В небольшом поселке Санболи полицейские задержали мужчину, который перепугал соседей, открыв стрельбу у себя дома. Как оказалось, боеприпасы пролежали у него дома не один год, прежде чем он решил ими воспользоваться.

Вызвала полицию женщина, которая услышала выстрелы. Она сообщила полицейским: палят в соседнем доме.

- На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Они задержали 34-летнего местного жителя. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе обыска по месту жительства обвиняемого сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли охотничий карабин и семь патронов к нему. Установлено, что в 2015 году боеприпасы для стрельбы мужчине отдал его знакомый. Все это время обвиняемый ими не пользовался, - рассказали в пресс-службе краевого главка полиции.

Осмотрели полицейские и остальную территорию. На ней они нашли пакет с марихуаной весом 154 грамма. Поэтому теперь мужчине предстоит отправиться под суд сразу по двум статьям: незаконное хранение оружия и наркотиков.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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