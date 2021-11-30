В Хабаровском зоосаде поздравили мохнатых мам: медведицу, лисицу и олениху
Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева
В прошедший День матери подарки получали не только женщины, у которых есть дети. Праздничные лакомства достались и обитательницам зоосада «Приамурский», которые в этом году обзавелись потомством.
Среди молодых мам медведица Маша, серебристая лисица Нюрба, олениха Смородинка и орлан Сахалина.
- Мы всегда радуемся появлению потомства у наших животных, потому что это говорит о том, что им хорошо и комфортно у нас в зоосаде, - говорят его сотрудники.
Работники отмечают, что все молодые мамы очень ответственно подошли к процессу воспитания детенышей. Смородинка помогала делать первые робкие шаги своему малышу, а Нюрба и вовсе может считаться матерью-героиней, ведь у нее появились сразу пятеро лисят.
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