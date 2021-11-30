В Хабаровске появится «Школа музыкальных критиков» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске в скором времени начнут подготавливать профессиональных музыкальных критиков. Школа появится благодаря совместной работе музея «Мир говорящих машин» и Хабаровской краевой филармонии, сообщили в правительстве региона.

На занятия будут приглашены парни и девушки в возрасте от 15 лет, журналисты и блогеры, музыканты и просто все те, кому интересно это направление. Отмечается, что возьмут не всех желающих, а только 20 человек, поэтому абитуриентам предстоит пройти отбор — выполнить тестовое задание.

Курс обучение рассчитан на полтора месяца: с 5 февраля по 27 марта следующего года.

— Группа прослушает курс лекций, примет участие в мастер-классах и других практических занятиях. А также посетит концерты, спектакли, творческие вечера, чтобы по окончании курса написать собственные критические статьи, релизы, обзоры и рецензии, — добавили в пресс-службе правительства.

Подать заявку на поступление в Школу можно с 6 по 25 декабря.

КОНКРЕТНО

Для рассмотрения кандидатуры на зачисление необходимо заполнить гугл-форму.

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