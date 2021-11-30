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Здоровье30 ноября 2021 3:45

Авиапассажиров начали тестировать на омикрон-штамм коронавируса в Хабаровском крае

Его опасность в том, что в нем содержится наибольшее число мутаций
Александра ШОПЕНКО
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Пассажиров из Китая и Гонконга, прилетающих в Хабаровский край, начали тестировать на омикрон-штамм коронавируса

Пассажиров из Китая и Гонконга, прилетающих в Хабаровский край, начали тестировать на омикрон-штамм коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пассажиров из Китая и Гонконга, прилетающих в Хабаровский край, начали тестировать на омикрон-штамм коронавируса. Он, по предварительным данным, способен распространяться быстрее и вобрал в себя наибольшее число мутаций, которые способны повлиять на эффективность существующих вакцин.

- Сейчас везде активно обсуждается штамм «омикрон» и возможность его появления на территории РФ. Закрыть все границы практически невозможно. Понятно, что такая угроза существует. На оперативном штабе краю было дано поручение с 0:00 часов воскресенья (28 ноября - прим. ред.) начать тестирование всех возможных наших рейсов по Китаю и Гонконгу. Эта работа уже выполняется, - сказал Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам.

Он также отметил, что заражения омикрон-штаммом коронавируса в регионе не зарегистрировано.