В Хабаровске торговые организации убирают снег со своих территорий Фото: Администрация Хабаровска

Мэр краевой столицы Сергей Кравчук поручил торговым организациям убирать снег со своих территорий. Сотрудники занимаются снегоуборкой самостоятельно, а также нанимают подрядные организации.

- Снег с территорий торговых организаций убирают круглые сутки. В снегоуборке задействована и тяжелая техника, и средства малой механизации, - рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.

Однако на некоторых территориях убирать снег возможно только ночью, потому что днем на парковках много машин. Это затрудняет снегоуборку в дневное время суток.