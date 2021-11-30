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Общество30 ноября 2021 5:15

В Хабаровске торговые организации убирают снег со своих территорий

Такое поручение сотрудники получили от мэра города Сергея Кравчука
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровске торговые организации убирают снег со своих территорий

В Хабаровске торговые организации убирают снег со своих территорий

Фото: Администрация Хабаровска

Мэр краевой столицы Сергей Кравчук поручил торговым организациям убирать снег со своих территорий. Сотрудники занимаются снегоуборкой самостоятельно, а также нанимают подрядные организации.

- Снег с территорий торговых организаций убирают круглые сутки. В снегоуборке задействована и тяжелая техника, и средства малой механизации, - рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.

Однако на некоторых территориях убирать снег возможно только ночью, потому что днем на парковках много машин. Это затрудняет снегоуборку в дневное время суток.