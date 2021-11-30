В Хабаровске автобус №52 поедет по другому маршруту Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске изменится маршрут автобуса №52. Путь его следования увеличится. Такое решение приняли индивидуальные предприниматели, которые осуществляют перевозки по этому маршруту, а также специалисты администрации Хабаровска.

- Теперь автобус №52 будет проезжать остановки «Волочаевский городок», «Улица Лейтенанта Орлова» и «Улица Павловича», - пояснили в мэрии.

Соответствующее постановление уже принято администрацией.

КОНКРЕТНО

С расписанием автобуса можно ознакомиться на сайте «транспорт27.рф».