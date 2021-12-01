Из-за циклона в Хабаровском крае перекрыли движение на трех автодорогах
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Южный циклон, накрывший Хабаровский край, стал причиной перекрытия трех автодорог. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Пассажирскому транспорту ограничили движение от Хабаровска до Бикина, от Советской гавани до Ванино с подъездом к поселку Монгохто и ФАД А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.
Сейчас с каждым днем циклон будет смещаться все дальше на северо-восток. А пока на большей территории края 1 декабря идет сильный снег, местами образовался снежный накат и гололед на дорогах. На севере края столбики термометров приближаются к отметке в -30 градусов. Порывы ветра достигают 27 метров в секунду.
ВАЖНО!
При ЧП на трассе зимой необходимо сразу же обращаться к спасателям. Они оказывают помощь на дорогах автолюбителям и размещают на территориях региона пункты обогрева.
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