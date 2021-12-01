В Хабаровском крае из-за очередного циклона отменены занятия в школах Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае 1 декабря из-за очередного циклона отменили занятия в школах Советско-Гаванского района. Такое же решение приняли в некоторых школах района имени Лазо и Хабаровского района.

Уроки также отменены для первого, второго, третьего и четвертого классов в Комсомольске-на-Амуре и селе Селихино.

- Занятий не будет и в школе-интернате №20. В остальных школах дети занимаются по обычному графику, - отметили в пресс-службе правительства края.

Из-за снежного циклона школьников больше не подвозят до школы в некоторых районах края. Подвоз отменен в поселке Падали, в населенных пунктах Бикинского района (кроме поселка Лермонтова), Комсомольского, Нанайского, Солнечного районов. Также автобусов до школы не будет в некоторых населенных пунктах района имени Лазо и Хабаровского района. Добраться также не получится до Краевого центра образования и краевых школ-интернатов №2, №3, №6, №20.