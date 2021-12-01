В Хабаровске введен режим ЧС

В Хабаровске ввели режим ЧС Фото: Михаил ФРОЛОВ

В краевой столице введен режим ЧС. Такое решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Снег с дорог убирают круглосуточно с помощью спецмашин. Этим занимается целый штат рабочих. Порядок наводят и во дворах.

- После объявления режима ЧС все силы и средства администрации будут направлены на снегоуборку. К этим работам подключатся все подразделения, МУП и подведомственные организации, - сообщил Андрей Колчин, начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города.

На заседании комиссии по ЧС также обсудили работу трамваев, поскольку именно этот транспорт, несмотря на снегопад, позволяет жителям города без пробок добраться до необходимого места.